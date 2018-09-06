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Bakan Albayrak'tan ihracatçılara destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatçıların özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlamasının önemli olduğunu belirterek, "Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:44
Bakan Albayrak'tan ihracatçılara destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Oldukça verimli geçtiği aktarılan görüşmede, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alındı.

Görüşmede ihracatçıların dövizi 180 gün içinde Türkiye'ye getirme ve yüzde 80'ini de bankada tutma zorunluluğuna ilişkin düzenleme de değerlendirildi. Bakan Albayrak, TİM'in düzenlemeye ilişkin taleplerinin tebliğlerle karşılanabileceğini bildirdi.

Görüşmedeki ana gündem maddelerinden biri de ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseltilmesi için ağırlık verilmesi gereken alanlar oldu. Bu kapsamda Albayrak, "İhracatçımızın, özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlaması önemli. Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Yeni ekonomi yaklaşımımızda, harcama ve yatırımlarımızda öncelikli 3 alanımızın birisi ihracatı artırma hedefini karşılamak olacak. Yatırımları ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirecek, karşılık verenleri önceleyeceğiz."değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, yeni dönemde özellikle Eximbank'ın çok daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını ve ihracatçıya verilen desteğin daha ileri taşınacağını da kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 16:44
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. TİM
  3. ihracatçılara destek

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