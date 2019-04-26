Bakan Albayrak’tan ‘gıda enflasyonu’ açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda Komitesi Toplantısı sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, “Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz” dedi.

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