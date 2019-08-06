Bakan Berat Albayrak'tan faiz açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının başlattığı faiz indirimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız."

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