0553 313 94 23

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik"- "Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:54
Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü bildirerek, "Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğüne ve haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarıyla yıllık hedefin altına inildiğine işaret eden Albayrak, "Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak'ın paylaşımında enflasyon rakamlarının geldiği seviyeye ilişkin infografiğe de yer verildi. Görselde, "Dengelenme sürecinin pozitif katkısıyla enflasyonda Temmuz 2018 seviyelerinin altına düşüş sağlandı." ifadesi kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:54
  1. Enflasyon
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soğukoluk Yaylası’nın eski haline gelmesi 50 yıl sürecek
    1. Soğukoluk Yaylası’nın eski haline..
    2. Tecavüz ve yaralamadan aranan o sapık..
    3. Muğla’da 556 mevsimlik işçi işten..
    4. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis..
    5. Kiraz diyeti ile fazlalıklarınızdan..
    6. Şuhut Belediyesi çevre düzenleme..
    7. Instagram, Facebook ve WhatsApp'a..
    8. İzmir’de bulunamadı, tüm yurtta..
    9. Otostop çeken fenç kızın feci sonu
    10. Başkentte bisikletli polis dönemi
    11. TBMM Genel Kurulu
    12. Carola Rackete olayında önemli gelişme
    13. Bu ne küstahlık! Namaz ve başörtüsü..
    14. AK teşkilatlardan başkanlara ziyaret
    15. Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarının..
    16. Jandarmadan ‘kenevir’ operasyonu
    17. Meksika sınırındaki göçmen çocukların..
    18. Edirne'de 176 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Karabük'te iş kazası: 1 yaralı
    20. Sakarya'da cankurtaranlar iş başında
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz