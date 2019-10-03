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Bakan Berat Albayrak: Enflasyonda tek haneyi yakaladık

TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Buna göre enflasyon yüzde 9,26'ya inerek 26 ayın ardından ilk kez tek haneye inmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hem TÜFE hem de ÜFE'de tek hanenin yakaladığını vurgulayarak, enflasyonla mücadelede büyük bir aşamanın geride kaldığını belirtti.

03 Ekim 2019 Perşembe 13:11
Bakan Berat Albayrak: Enflasyonda tek haneyi yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda ve cari dengedeki başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hedeflerinin başına yazdıkları enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktıklarının altını çizen Albayrak, geçen yıl ağustostaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladıklarını vurguladı.

"Tek haneyi yakaladık"

Albayrak, geçen yıl ekim ayında yüzde 25 olan TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladıklarını belirterek, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 13:11
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Enflasyon
  3. ekonomi

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