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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Kasım, Aralık'ta normalleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin 'Kasım, Aralık'ta fiyatlama davranışları normalleşecek' dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:12
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Kasım, Aralık'ta normalleşecek

Bir televizyon programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "(Enflasyon) Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten" şeklinde açıklama yaptı.

Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten.Eylül'de fahiş bir fiyatlama algısı ortaya çıktı ve bunun enflasyona yansıdığını gördük. Makro datalar gayet doğru bir istikamette olduğumuzu gösteriyor. Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladık, Ekim'de enflasyonun ciddi olarak yavaşladığını gösteriyor. Dolar 7.00-7.50'dan bu noktalara geldi. Bu anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk. Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in ekim ayı 2017'nin ekim ayına yakın. Kasım ayında çok daha iyi bir seyri görüyoruz. Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini. Giyim beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yılsonu hedeflerini yakalacağımızı görüyoruz.

Gıda ve giyimi yakından takip ediyoruz

Gerek kur gerek ham madde fiyatlandırmaları iyileşme söz konusu. Petrolde de 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler açısından daha düşük seyirde göreceği yönünde. Bu bir gönüllük ilkesi. Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz 2500 firmayı geçti enflasyonla mücadele. Bazen haftasonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde baya görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve aralıkta daha çok ortaya çıkacak.

Bu fiyatlamalar hoş değil

Migros çok ciddi bir şekilde uyguluyor. Ben teşekkür ediyorum. Bazı market zincirleri o kadar iyi uygulamıyor. Bir kısmına teşekkür edeceğiz. Kasım ve aralıkta daha aşağı bir yön göreceğiz. Açıkladığımız dört sektör otomotiv, konut, mobilya, beyaz eşya. Mobilya sektörü ciddi izlerken bakıyoruz sunta sektöründe bu fiyatlandırmalar hoş değil. Fahiş mi değil mi bakacağız.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:12
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