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Bakan Berat Albayrak'tan dikkat çeken THY mesajı

Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "THY Yönetim Zirvesi'nde, Türkiye'nin gurur markalarından olan THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek" dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 17:29
Bakan Berat Albayrak'tan dikkat çeken THY mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldiğini bildirdi.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada;

"THY Yönetim Zirvesi'nde, Türkiye'nin gurur markalarından olan THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:29
  1. THY
  2. Berat Albayrak

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