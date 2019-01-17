Bakan Berat Albayrak'tan dikkat çeken THY mesajı
Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "THY Yönetim Zirvesi'nde, Türkiye'nin gurur markalarından olan THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek" dedi.17 Ocak 2019 Perşembe 17:29
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldiğini bildirdi.
Bakan Albayrak yaptığı açıklamada;
"THY Yönetim Zirvesi'nde, Türkiye'nin gurur markalarından olan THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ