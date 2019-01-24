Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli açıklamalar

Dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları dolayısıyla İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Bakan Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın konuşmasından notlar;

2019 bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor. Büyüme yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor. Büyüme, yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor. Türkiye'nin iç tüketimi, piyasa tüketimi şu an yolunda. Son 6 ayda ne gördük. Cari fazla vardı ve biraz ihracatı da düşürdük, ithalatta artış vardı.

(Merkez Bankası hakkında) Bakın, herkes kendi işini yapıyor. Bunu söyleyebilirim. Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası işini son birkaç aydır iyi bir biçimde yapıyor, bağımsız yapıyor. Analitik yapacaklardır, enflasyonla mücadelemize uyacaklardır. Odaklandığımız en kaliteli şey büyüme.

Türkiye iyi bir dönemde

Faizlere baktığımızda aslında Merkez Bankası faizleri arasında fark azalmaya devam ediyor. Mali ve para politika uyumu son yılların en iyi seviyesinde. Sadece ihracat değil, büyüme her yönden büyüme. Türkiye çok dinamik bir ülke. Ekonomiden ötesi var. Türkiye iyi bir dönemde. Çok iyi fırsatları sunuyor Türkiye'nin bulunduğu yer. Yüksek oranda rekabetçi fırsatlara odaklanarak kaslarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye Hazine yönetiminde aktif ve agresif olacak.

Çok iyi dolar rezervi oldu. Sermaye piyasası da çok iyi bir şekilde devam ediyor. İlk çeyrek Türkiye için beklenenden iyi başladı.