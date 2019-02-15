0553 313 94 23

Bakan Albayrak'tan bütçe mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "Her gerçekleşme, her gösterge, bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor"- "Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu"

15 Şubat 2019 Cuma 11:21
Bakan Albayrak'tan bütçe mesajı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ocak ayının, bütçe fazlası, bütçe gelirleri ve faiz dışı fazlanın önemli oranda artırıldığı bir ay olduğunu bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." ifadesini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:21
  1. Bütçe
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşama tutunduğu futbolda engeline de gol atıyor
    1. Yaşama tutunduğu futbolda engeline de..
    2. Kadir Bütüner güven tazeledi
    3. Barcelona, Valverde’nin sözleşmesini..
    4. Karlıova bu kış adıyla özdeşleşti
    5. Besicilerin hayatı 12 ay naylon..
    6. İDO’dan Sevgililer Günü’nde ’first..
    7. Anne ve baba adayları doğuma ve bebeği..
    8. Robotik kodlama öğrencilerine ‘İlham..
    9. Öğrenciler “Oyna, Öğren, Yaşa” projesi..
    10. Polisgücü açık alan kadın ve erkek..
    11. Emet’te 70 işçiye yüzde 30 zam
    12. Semih Saygıner, yeniden bir numara..
    13. Kayaklı koşucular kamp molasını atlı..
    14. AFAD Hastane personeline eğitim verdi
    15. Tekirdağ’da eylem hazırlığındaki 6..
    16. (Özel haber) Gençlik hayalini 78..
    17. Gitti ETCEP geldi YOGA
    18. Samsun’da cinayet zanlısı çelik..
    19. Dilek Didem Ayyıldız’dan Ödemiş turu
    20. Lösemiyi yendi iki üniversite birden..
    21. Evde çıkan yangın uyuyan adamın sonu..
    22. Konya’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    23. Bütçe uygulama sonuçları (1)
    24. Bu işletme hem ekonomiye hem de..
    25. Sahibinin terk ettiği köpek dolmuş..
    26. Vestel’den 14 Şubat mesajı:
    27. Öğrencilerini ısıtmak için atkı ve..
    28. Fransa, İtalya büyükelçisini geri..
    29. Çocukluk çağı kanserlerinde "lösemi"..
    30. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi