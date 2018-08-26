Bakan Albayrak'ın sözleri piyasalar üzerinde çok etkili oldu

Merkez Bankası (MB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ABDdoları - Türk Lirası (TL) kurunda yaşanan aşırı artışa karşı aldığı kararları etkili bulan banka ekonomistleri, bayram sonrasında bu kararların döviz üzerinde daha etkili bir denge sürecini oluşturmasını bekliyor.

Döviz kurundaki yangının yapılan müdahalelerle kontrol altına alındığını düşünen DenizBankFinansal Hizmetler Grubu Stratejisti Orkun Gödek, kararların uzun vadede etkili olması için ek adımların gelmesi gerektiğini belirtti. Gödek, yurtdışına bağlı olarak doların eylül ayı öncesinde değerlenmesinin devam edebileceğine dikkat çekti.

GÜVEN ARTIYOR

Ekonomi otoritelerinin ve ilgili kurumların attığı destekleyici adımların önemine değinen Şekerbank Başekonomisti Elif Girgin, piyasaların ılımlı seyrini sürdüreceğini tahmin ediyor.

Aşırı dalgalanmadan sonra TL varlıklarda dengelenme sürecinin devamını bekleyen Alternatif Bank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Serdar Şenol, dış politikada Türkiye’ye artan güvenin destek bularak güçlendiğini belirterek, bunun riskleri sınırladığı görüşünü iletti.

‘PİYASADA ILIMLI HAVA SÜREBİLİR’

Şekerbank Başekonomisti Elif Girgin:

“Gelişmekte olan ülkelere fon akışının azaldığı dönemde sergilediğimiz görece olumlu performansa rağmen ağustos başından bu yana ABD ile yükselen tansiyon sermaye piyasaları üzerinde olumsuz etkisini gösterdi.

Bu süreçte ekonomi otoritelerinin ve ilgili kurumların attığı piyasaları destekleyici adımların yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcılarla gerçekleştirmiş olduğu telekonferansta verdiği mesajlar piyasa tarafından olumlu karşılandı. Albayrak’ın özellikle mali disiplin ve enflasyon konusunda taviz verilmeyeceğini belirtmesi pozitif mesaj olarak algılandı. Piyasaların ılımlı seyrini sürdürmesini öngörüyoruz.”

‘TL’DE DENGELENMENİN DEVAMINI BEKLİYORUZ’

Alternatif Bank Eko. Araş. Md. Serdar Şenol:

“Ekonomi yönetimi eylül ayında açıklamayı planladığı Orta Vadeli Plan’la piyasaları destekleyecek bir yapılanma içinde. Katar’dan gelen finansal destek açıklamalarının ve beraberinde Avrupa Birliği üyelerinden gelen olumlu yorumların kısa ve orta vadede TL varlıklarını destekleme olasılığını yüksek buluyoruz. Dolayısıyla, TL varlıklarda yaşanan son dalgalanmalar ardından dengelenme sürecinin devamını bekliyoruz.

Bu süreçte, ABD politikaları etkili olmaya devam edecek olsa da, dış politika anlamında Türkiye’ye artan güvenin destek bularak güçlenmesi riskleri sınırlamış durumda. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bilançosunu küçültme, faiz oranlarını yükseltme hamleleri ve dış ticaret politikasındaki sert tavrı sürerken, küresel bazda risk faktörlerinin sona erdiğini söylemek için henüz erken diyebiliriz.

Bununla birlikte, Türkiye finansal piyasalarının diğer gelişmekte olan ülkelere paralel bir seyir göstermesini ve son dalgalanmalar ardından yüksek olasılıkla pozitif ayrışan bir performans göstermesini bekliyoruz.”

‘LİKİDİTE DÜŞÜRSE RİSKLİ OLUR...’

DenizBank Stratejisti Orkun Gödek:

“Atılan adımların olumlu olduğunu düşünüyoruz. Zira, öncelikle yangının kontrol altına alınması gerekiyordu. Söz konusu adımların etkilerinin uzun vadeli olabilmesi için ek adımların da gelmesi gerekiyor.

Tüm bu aksiyonların Türk Lirası için olumlu yansımaları olması beklenen bir durum. Yurtdışı tarafında dolar endeksinin eylül öncesinde değerlenmesi devam edebilir. Bu nedenle TL gibi gelişmekte olan ülke paralarında değer kazanımlarının sınırlı kalma ihtimali göz ardı edilmemeli.”

(Milliyet)