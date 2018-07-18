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Bakan Albayrak'a hakaret eden şahısa soruşturma başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sosyal medya üzerinden hakaret eden şahıs yakalandı. Şahıs hakkında ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçundan kamu davası açıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:07
Bakan Albayrak'a hakaret eden şahısa soruşturma başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden G.K isimli şahsın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden 24 Haziran seçimleri ardından kurulan yeni kabinede Hazine Ve Maliye Bakanı olarak görev alan Berat Albayrak'a yönelik hakarette bulunduğu tespit edildi.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARETTEN DAVA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ın talimatıyla, paylaşımı yapan G.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Soruşturmada Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine de hükmedildiği öğrenildi. Şüpheli G.K.'nin ilerleyen günlerde Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET"

Ayrıca şüphelinin attığı mesajın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret olarak da değerlendirildiği ve 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' suçundan da ayrıca soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:07
  1. Muğla
  2. Berat Albayrak
  3. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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