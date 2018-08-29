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Bakan Albayrak: Yatırım yapacak olanlar kazanacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye yatırım yapacak olanların kazanacağını belirterek,"Ekonomide yeni bir mimari inşa ediyoruz" ifadesini kullandı..

29 Ağustos 2018 Çarşamba 01:14
Bakan Albayrak: Yatırım yapacak olanlar kazanacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'ye yatırım yapacaklar kazanacak. Reel sektör altın yumurtlayan tavuk, kestirmeyiz. Ekonomide yeni bir mimari inşa ediyoruz.Küresel sıkıntıları fırsata çevireceğiz. Piyasalarla ilgili sürekli teyakkuzdayız. Bir daha vergi barışı olmayacak. Anlaştığımız yeni ülkeler var. AVM ve gayrimekuller için yeni düzenleme yapacağız. Halkbank'la ilgili bir ceza beklemiyoruz. Aksi siyasi bir karar olur." dedi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 01:14
  1. Berat Albayrak

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