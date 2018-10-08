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Enflasyonla mücadele programının saati ve ismi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklanacağını duyurduğu 'enflasyonla mücadele programı'nın saati ve programa verilen isim netlik kazandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:56
Enflasyonla mücadele programının saati ve ismi belli oldu

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" ismiyle açıklanacak programın toplantısı yarın saat 13:00'te İstanbul'da yapılacak.

Bakan Albayrak duyurmuştu

"Enflasyonla topyekun mücadele programı ile bu dayanışmayı daha ileriye taşıyacağız" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın yarın açıklanacağını duyurmuştu.

Türkiye Bankalar Birliği kararı sonrasının hemen ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak "Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum" ifadelerini kullanmıştı

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:56
  1. İstanbul
  2. berat albayrak
  3. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

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