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Seçim 2019 Sayfası

Bakan Albayrak: "Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır."

16 Nisan 2019 Salı 04:17
Bakan Albayrak: "Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır."
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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 04:17
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