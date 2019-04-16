Bakan Albayrak, Trump ile görüştü: Mesajlarımızı ilettik!

Uluslararası Para Fonu (IMF) -Dünya Bankası ve G20 toplantıları için ABD'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmeye Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de katıldı.

"Sayın Başkan'a mesajlarımızı ilettik"

Albayrak "Gayet olumlu bir görüşme gerçekleşti. Türkiye'ye karşı algısı gayet olumlu. 75 milyar dolarlık ticaret hacmi için anlaşmaya vardık. Sayın Başkan'a mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye’ye dönünce sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Trump'ın S-400 ihtiyacı konusunda makul bakış açısı gösterdiğini belirtti.