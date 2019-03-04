Bakan Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02’den yüzde 18.12’ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor."
IHAAW110832-EKO/04-03-2019- Bakan Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor.04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
IHAAW110832-EKO/04-03-2019- Bakan Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02’den yüzde 18.12’ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor."04.03.2019 11:08:32TSINNNN
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