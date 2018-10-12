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Bakan Albayrak'tan Bali paylaşımı: "Verimli geçti"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bali’de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nın, ekonomi diplomasisi açısından verimli geçtiğini belirtti.

12 Ekim 2018 Cuma 07:46
Bakan Albayrak'tan Bali paylaşımı: "Verimli geçti"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bali’de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, ekonomi diplomasimiz açısından oldukça verimli geçti. ABD, Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda finans kuruluşu, yatırım fonu ve bankası temsilcileri ile birebir gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Yeni Ekonomi Programımızı ve küresel yatırımcının ülkemize olan güvenini artıracak politikalarımızı paylaştık. Bali’de Bankalar Birliğimiz tarafından düzenlenen resepsiyonda da, çok sayıda uluslararası yatırımcı ve bankacıyla, bankacılık sektörümüzü daha da güçlendirmek için atacağımız adımları paylaştık."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 07:46
  1. Berat Albayrak
  2. Bali

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