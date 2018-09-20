Bakan Albayrak, OVP programında konuşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenlenen OVP programında konuşuyor.

Orta Vadeli Program (OVP), Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni program 3 yıllık olacak ve 2019-2021 yıllarını kapsayacak.

İşte, Bakan Albayrak'ın Orta Vadeli Program lansmanında yaptığı konuşmada öne çıkanlar:

* Tüm küresel ve bölgesel zorluklara karşı Türkiye'nin güçlü büyümesi için ekonomik program hazırladık. Adına Yeni Ekonomi Programı dedik.

* Reel sektörden, akademi dünyamıza kadar birçok kişinin katkı koyduğu ilk OVP oldu. 2002-2013 Türkiye ekonomisi 2002'den 2013'e kadar birçok önemli adımlar atıldı. 3600'den kişi başı gelir 3 katı arttı. 7 milyon yeni istihdam oluştu. İhracatımız 4 kat arttı.

* Reyting kuruluşları ülkemizi yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmıştı. Ancak Mayıs ayı sonunda Gezi Olayları, 17-25 Aralık'ta yaşananlar risklerle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi hayata geçti. Siyasi istikrar ve ekonomimizi de etkiledi. Tüm süreçler siyasi istikrar ve demokrasiyi korumak için hep millete gittik. Nihayet halkımızdan çok güçlü getiri aldık.

* Ekonomik yaptırımların siyasi olarak hedef alınan dönemden geçiyoruz. 10 Ağustos'ta da böyle bir dönemden geçtik. Milletimizden aldığımız yetkiyle bu güçlü programı hayata geçireceğiz. Tedbirleri hep beraber hayata geçireceğiz. Ekonomimizin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. İşte Yeni Ekonomi Programı'nın da bunları içeren bir program olduğunu söylemeliyiz. 3 ana temel üzerine; dengelenme, disiplin ve değişim sürecinden oluşturduk. Daha sürdürülebilir modele geçmeden önce 2019-2020 dönemindeki yol haritamız olacak. Gayri safi yurt içi hasılamız yüzde 2.3 üzerinde gerçekleşecek.

* Bütün bunların sonucundan kademeli bir gayri safi yurt içi hasıla artışını göreceğiz. Büyüme ve sürdürülebilir sağlıklı bir çalışma göreceğiz. Programımızı 5 temel hedefler üzerine kurduk. Desteğe ve koordinasyona ihtiyacımız var. Yeniden yapılandırılmış finansal istikrar ve kalkınma hayata geçirilecek. Çok yakında kamu oyuna paylaşacağımız enflasyonla mücadeleyi hayata geçireceğiz. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar yakından izlenerek mücadele edeceğiz. Birçok aksiyonla enflasyonla mücadele ederek 2021 yılında yüzde 6'ya çekeceğiz.

* Enflasyon sonrası kamu maliyesi ile ilgileneceğiz. Sadece 2019'da ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış tüm projeler askıya alınacak. Kamu özel işbirliklerinin verimli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Kayıt dışıyı azaltmak için vergi süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapacağız. İndirimleri kademeli olarak kaldıracağız. 2019'da 76 kamu kaynağı hayata geçirilecek.

* Cari açıkta yeni uygulamalarımız devreye alınarak Temmuz-Ağustos'ta görmeye başladığımız süreç devam edecek. Mücadele vereceğimiz 2 temel alan daha var. Yatırımlarda önceliklerimizi vereceğimiz cari açık büyük bir anlam ifade ediyor.