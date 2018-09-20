THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Bakan Berat Albayrak net konuştu: Türkiye kur krizini atlattı

Maliye Bakanı Berat Albayrak Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin kur krizini atlattığını açıkladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:38
Bakan Berat Albayrak net konuştu: Türkiye kur krizini atlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Frankfurter Allgemeine Zeitung için kaleme aldığı makalede, Almanya ve Avrupa Birliği ile daha sıkı ekonomik işbirliği yapmak arzusunda olduklarını söyledi. Albayrak, Avrupa Birliği ile aralarındaki Gümrük Birliği’nin genişletilmesini ve himayecilikle mücadelede Berlin yönetimiyle işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Maliye Bakanı Gümrük Birliği’nin sınai mamullerin yanı sıra hizmet ve tarım sektörlerini de kapsamasını amaçladıklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Angele Merkel ve diğer kabine üyelerinin Türkiye'ye dayanışma mesajı vermelerinin Türk ekonomisinin Avrupa ve küresel istikrar açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Berat Albayrak ekonomik zorlukları aşmak için reform adımları atacaklarını dile getirdi. Berat Albayrak Türkiye ve Almanya'nın yüksek ticari ve bölgesel olduğu kadar küresel problemlerin de çözülmesine katkıda bulunacak potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

"HEDEF KÜRESEL YATIRIMCININ GÜVENİNİ KAZANMAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak enflasyonla mücadele ve tasarruf önlemleriyle bütçe disiplinin korunmasına mutlak öncelik verdiklerini ve bütçe açığını milli gelirin yüzde 2'sinde tutmaya kararlı olduklarını belirtti. Küresel yatırımcının Türk ekonomisine güvenini yeniden kazanmayı hedeflediklerini kaydeden Albayrak Türk özel sektörünün dinamik ve esnek yapısının ihracat ağırlıklı büyümeyi teşvik edeceğini açıkladı. Hedeflenen yapısal reformlar arasında enerji ithalatına bağımlılığın yeşil enerji ağırlıklı yatırımlarla azaltılmasının da bulunduğunu kaydeden Maliye Bakanı Albayrak, Başkanlık sistemi sayesinde yapısal reformları daha verimli ve daha çabuk gerçekleştirebileceklerini belirtti.

KUR KRİZİ ATALATILDI

Maliye Bakanı Albayrak Türkiye’nin para krizini atlattığı görüşünde. Albayrak, "ABD Türkiye’yi hedef aldığı için Ağustos ayında kurda çeşitli sıkıntılar yaşandığını ve "hükümetin kambiyo kurlarındaki dalgalanmaları başarıyla savuşturduğunu" belirtti.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:38
  1. Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Almanya Başbakanı Angele Merkel
  3. Frankfurter Allgemeine Zeitung

YORUM YAZ

  • nostalji nostalji 33 dk önce
    Bence size oradan öyle görünüyor,aylık geliriniz binlerce dolar olunca....Bize ise her şeye zam olarak yansıyor ve yansıyacak.
  • ademakyıldızademakyıldız50 dk önce
    3 ay atlatmış olabilir 3 ay sonra yeniden saldırırlarsa bunu durdurmaya kimsenin gücü yetmez
  • mehmetmehmet55 dk önce
    dolar 6.40 ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş! Sözde lider kadrosundan 91 kişi yok edildi
  1. Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş!..
  2. AK Partili isimden Türk vatandaşlarına..
  3. Ali Erbaş'tan gazilere anlamlı ziyaret
  4. Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem..
  5. Kriz filan yok manipülasyon var
  6. Emine Erdoğan: TEKNOFEST büyük bir..
  7. Bakan Albayrak, OVP programında..
  8. Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk!..
  9. FETÖ'cülerin hedefinde o komutan var!..
  10. Kerbela’yı anlamanın yolu 'Hüseyince'..
  11. Konya'da dehşete düşüren olay! Ölü..
  12. Kayseri'deki seri katil hakkında..
  13. Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: İzin..
  14. Muharrem İnce İstanbul'u istemedi,..
  15. Dev derbinin hakemi Fırat Aydınus!
  16. Polis kılığına girerek TIR..
  17. İşte AİHM ahlaksızlığı! Kavala’da..
  18. Başkan Tuna açıkladı! Yeni hali böyle..
  19. Yeni Asya’dan tehlikeli yazı!..
  20. Polisleri tehdit eden FETÖ'cü eski..
Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
UEFA Uluslar Ligi fikstür
UEFA Uluslar Ligi fikstür
Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı

Günün Karikatürü

20 Eylül 2018
Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü