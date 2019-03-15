Bakan Albayrak Nazilli Belediyesini ziyaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum"15 Mart 2019 Cuma 14:20
AYDIN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum." dedi.
Bakan Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti.
Nazilli'deki ilginin yoğun olduğunu belirten Albayrak, "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum. Nazilli'yi daha iyi bir noktaya taşımak için buradayız." diye konuştu.
Ziyaretin ardından cuma namazı için Hoca Camisi'ne geçen Albayrak, yolda esnafla selamlaştı, özçekim yapmak isteyen vatandaşların talebini geri çevirmedi.
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