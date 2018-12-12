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Bakan Albayrak: "Mart seçimlerine rağmen disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019’u yöneteceğiz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:48
Bakan Albayrak: "Mart seçimlerine rağmen disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019’u yöneteceğiz"
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:48
  1. Bakan Albayrak

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