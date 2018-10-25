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Bakan Albayrak konuşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulunuyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:16
Bakan Albayrak konuşuyor

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Almanya ile son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştuk

Almanya ile ekonominin her alanında işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz

İşbirliğimizin, güçlenmesinin ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bakan Altmaier ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Son yıllarda, iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yaşandı. Ancak, ikili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız.

İki ülke çok önemli ticaret partneri

Şu anda, 7 bin 500 Alman şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi gerektiğini istiyoruz

Benim ülkemde, çok sayıda insanın Türkiye ile bağları var.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:16
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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