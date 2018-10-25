Bakan Albayrak konuşuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulunuyor.25 Ekim 2018 Perşembe 15:16
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;
Almanya ile son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştuk
Almanya ile ekonominin her alanında işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz
İşbirliğimizin, güçlenmesinin ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Bakan Altmaier ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Son yıllarda, iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yaşandı. Ancak, ikili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız.
İki ülke çok önemli ticaret partneri
Şu anda, 7 bin 500 Alman şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.
Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi gerektiğini istiyoruz
Benim ülkemde, çok sayıda insanın Türkiye ile bağları var.
Ayrıntılar geliyor...
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