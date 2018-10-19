TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılıyor.

TBMM Başkanı yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye Azerbaycan ilişkilerini bu ve buna benzer ortak yatırımlarımızla iftihar ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Son dönemde yaşadığımız spekülatif atakları ve dalgalanmaları geride bıraktık. Ortaya koyduğumuz hedeflere yürümeye devam edeceğiz.