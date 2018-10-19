TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor
TBMM Başkanı Binali Yıldırım Socar Star Rafinerisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.19 Ekim 2018 Cuma 15:39
Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılıyor.
TBMM Başkanı yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;
Türkiye Azerbaycan ilişkilerini bu ve buna benzer ortak yatırımlarımızla iftihar ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;
Son dönemde yaşadığımız spekülatif atakları ve dalgalanmaları geride bıraktık. Ortaya koyduğumuz hedeflere yürümeye devam edeceğiz.
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