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TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Socar Star Rafinerisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

19 Ekim 2018 Cuma 15:39
TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılıyor.

TBMM Başkanı yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye Azerbaycan ilişkilerini bu ve buna benzer ortak yatırımlarımızla iftihar ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Son dönemde yaşadığımız spekülatif atakları ve dalgalanmaları geride bıraktık. Ortaya koyduğumuz hedeflere yürümeye devam edeceğiz.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 15:39
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

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