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Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi- İki bakan ticaret hacmini artırmak için atılabilecek adımları ve özel sektörün iş birliği yapabileceği potansiyel alanları görüştü- Özellikle ticaret hacmini hızlı bir şekilde arzu edilen seviyeye çıkarmak için çalışma başlatılması konusunda mutabık kalınırken, bu alanda çalışacak ekipler belirlendi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:18
Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak, Bakan Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İki bakan, önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantılarda, iki ülke arasında finans sektörü başta olmak üzere tüm alanlarda ekonomik iş birliği kapsamlı olarak ele alındı.

İki bakan ticaret hacmini artırmak için atılabilecek adımları ve özel sektörün iş birliği yapabileceği potansiyel alanları görüştü.

Özellikle ticaret hacmini hızlı bir şekilde arzu edilen seviyeye çıkarmak için çalışma başlatılması konusunda mutabık kalınırken, bu alanda çalışacak ekipler belirlendi.

İtalyan bakan, Albayrak’ı ülkesine davet ederken, Bakan Albayrak da bu yıl Roma’ya gideceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:18
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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