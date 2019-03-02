Bakan Berat Albayrak istihdam müjdesini yineledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rize'de halka hitap etti. Bakan Albayrak 2,5 milyon kişiye istihdam müjdesini tekrarladı Albayrak, "Dünyanın en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. O saldırıda birileri Türkiye ekonomisi batacak diye hayaller kurdu. Ancak biz o saldırılara karşı masaya yumruğumuzu vurduk ve doları 5 liraya düşürdük" dedi.