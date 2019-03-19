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Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da sokakta vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyaretinde bulundu

19 Mart 2019 Salı 18:02
Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinde bulundu

TRABZON (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Albayrak, Maraş Caddesi ve Uzunsokak esnafını ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Albayrak'a, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, gazeteci-yazar Sadık Albayrak ile diğer ilgililer eşlik etti.

Albayrak, sokakta sohbet ettiği ve kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Albayrak'a, ziyaret esnasında karşılaştığı yaşlı vatandaşlar da sarılarak hayır duasında bulundu.

Vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Albayrak, daha sonra AK Parti'nin Ortahisar Seçim Koordinasyon Merkezini de ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada AK Parti Gençlik Kolları'nın sevinç gösterileri ve sloganlarıyla karşılanan Bakan Albayrak, Seçim Koordinasyon Merkezi görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Albayrak, buradaki ziyaretin ardından AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu tarafından hayata geçirilen "Bir Fikrim Var" projesi kapsamında içerisinde görüntü, ses kaydı yapan bir kabin ve kiosk cihazının açılışını gerçekleştirdi.

Cihaz hakkında Zorluoğlu'ndan bilgi alan ve cihazı kullanan Albayrak, şunları söyledi:

"Sayın Murat Başkan, eğer Trabzon Belediye Başkanı olursan Türkiye'nin değil dünyanın incisi Trabzon'umuzu turizmin başkenti yapmamız lazım. Altyapı, üst yapı tümüyle inşallah hem kültür hem tarih hem tabiat hem yayla her türlü anlamda dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. İnşallah belediye başkanı olduğunuzda siz bu hedefe bizler de devlet olarak sonuna kadar sizi destekleyeceğiz."

Bakan Albayrak, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda izleyicilerin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, program sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:02
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