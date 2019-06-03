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Bakan Berat Albayrak: Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İnşaallah Haziran’da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak.' dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:32
Bakan Berat Albayrak: Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kişisel Twitter hesabından ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "İnşaallah Haziran'da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

Mayıs ihracatımız, %11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz.

Haziran'da ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz

İnşaallah Haziran'da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:32
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Berat Albayrak
  3. Twitter

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