Bakan Albayrak canlı yayında soruları yanıtladı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "31 Mart yerel seçim sonucu ne olursa olsun, seçim sonrası önümüz çok açık. Atılacak adımlar hazır, önümüzdeki hafta bir kısmını paylaşacağız. Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız." dedi.

Albayrak, A Para ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'de uluslararası piyasalara güven verecek ortamın sağlıklı şekilde oluştuğuna dikkati çeken Albayrak, seçime doğru özellikle Gezi döneminde olduğu gibi manipülasyona dayalı bilgi kirliliği sürecinin işlediğini ifade etti.

Albayrak, 2003 yılından itibaren Türkiye'nin iç ve dış müdahale süreci yaşadığına işaret ederek, "Muhtemelen yaz aylarında cari açıkta çok pozitif süreçler yaşayacağız. Gıdada tanzim satış sürecini doğuran spekülatif atağa rağmen, enflasyonda eylülde tek haneyi görmemiz mümkün. 31 Mart yerel seçim sonucu ne olursa olsun, seçim sonrası önümüz çok açık. Seçimlerle kesintiye uğramayacak bir sürece giriyoruz. Atılacak adımlar hazır. Önümüzdeki hafta bir kısmını paylaşacağız. Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin her geçen gün kırılganlıklarını geride bırakacak seviyede güçlü adım attığını vurgulayan Albayrak, "Mart ayının 20 gününde teşvik mekanizmalarıyla birlikte ciddi bir istihdam artışı gözlemledik. 2019'u beklentilerin üzerinde kapatıp, 2020'de Türkiye'nin potansiyeli olan büyüme rakamlarına ulaşacağız. Yaz aylarında cari açıkta çok olumlu süreçleri yaklayacağız." diye konuştu.

Bakan Albayrak, kamu bilançosu açısından Türkiye'nin dünyanın en düşük borçluluğa sahip ülkelerinden birisi olduğunu belirterek, ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı gibi, bir ülkenin sahip olması gereken üç kritik alanda önemli bir dönüşümün gerçekleştirildiğini söyledi.

- "Türkiye çok daha net bir tavır ortaya koyacak"



Türkiye'nin temel dinamikler açısından sağlam alt yapıya sahip nadir ülkelerden olduğunu aktaran Albayrak, "Kimse Türkiye'nin özgürlüğünü, bağımsızlığını, yaşam mücadelesini test etmeye kalkmasın. 18 Mart'ın yıl dönümünü yeni andık. Biz yüzyıllardır bu coğrafyada yaşayan bir milletiz. İstikbalimizden, duruşumuzdan hiçbir zaman ödün vermeyiz. Tarihimiz bunun örnekleriyle dolu." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üreten ekonomisiyle ve rekabet avantajıyla Türkiye'nin küresel pastadan aldığı payı artırmasının rahatsızlık oluşturduğuna değinerek, bilgi kirliliği üzerinden oluşturulmaya çalışılan algıya karşı Türkiye'nin çok daha net bir tavır ortaya koyacağını vurguladı.

Bakan Albayrak, "Bu coğrafyada her zaman iyiler, kötüler olacak. Cesur, mert, yiğit, kahraman insanlar olacak. Bu kahramanların isimleri değişecek ama bitmeyecek. Bir gün ismi Fatih, bir gün Yavuz, bir gün Mustafa Kemal, bir gün Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bu isimler hiç bir zaman bitmeyecek." dedi.

- "Yeni bir vergi mimarisi ortaya koyacağız"

İstihdam seferberliği kapsamında ocak ayında TOBB'da Yüksek Şura toplantısı yaptıklarını anımsatan Albayrak, karşılıklı müzakereler sonucunda devletin sağlayacağı desteklere karşılık 81 ilin oda ve borsa başkanının 2,5 milyon kişilik istihdam taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Vergi reformu hakkında da bilgi veren Berat Albayrak, "Süreçlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Yeni bir vergi mimarisi ortaya koyacağız. Gelir vergisinden katma değer vergilerine, özel tüketim ve stratejik alanlardaki vergilere kadar. Temel unsur vergileri artırmak değil, optimum vergiyi almaktır. Türkiye'nin yeni bir vergi mimarisine ihtiyacı var. Süreç, Külliye ile koordineli şekilde yürütülecek. Nisan ayında tüm yol haritası netleşecek. Açıklayacaklarımızın bir çoğunu 2019'da hayata geçireceğiz. Türkiye'nin bir dakika kaybedecek vakti yok. Bizim hızlıca arayı kapamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, Türkiye Varlık Fonu üzerinden bilinçli manipülasyonla sosyal medya aracılığıyla algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Varlık Fonu'nun satıldığı yok, tersine Varlık Fonu'nun büyümesini teşvik edici düzenlemeler var. 50-100 milyar dolar değer var ortada. Bilançosunu daha büyütmek için adımlar atıyoruz. Varlık Fonu, ekonomiyi daha da büyütmek için finansal güç merkezi olacak bir kuruma dönüşecek. Türkiye'nin stratejik yatırımlarını da desteklemesi asıl hedefimiz." diye konuştu.