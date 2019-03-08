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Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti- Anıtkabir'de ilk defa tören subaylığını kadın asker yaptı

08 Mart 2019 Cuma 13:27
Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şule Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı'nın, Kuvvet Komutanları'nın ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı'nın eşleri, kadın subaylar, şehit yakınlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'de ilk defa tören subaylığını kadın asker yaptı.

Şule Akar'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şule Akar, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Şule Akar, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Aziz Atatürk, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın askerler adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde huzuruna çıkmanın gururu içerisindeyiz. Binlerce yıllık şanlı tarihimizde ve zengin kültürümüz içerisinde önemli sorumluluklar üstlenen Türk kadınları, bugün de asil milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için, üstlendiği sorumlulukları ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içerisindedir.

Çağının çok ötesinde olan anlayışınız ve diğer milletlere emsal teşkil eden öncü uygulamalarınız sayesinde Türk kadınları, bugün bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her alanında ülkemizin gurur duyduğu başarılarla kendilerinden söz ettirmektedir. Bizlere verdiğin değer ve duyduğun güven için sana daima şükran borçluyuz. Türk kadınları olarak, fikirlerinden aldığımız feyzle ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için aklı ve bilimi rehber edinerek azim ve kararlılık içerisinde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aziz Atam, ruhun şad olsun."

Şule Akar ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Törenin sonunda Şule Akar, tören subayı kadın askere karanfil verdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:27
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