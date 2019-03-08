Bakan Akar’ın eşi ve komutan eşlerinden Anıtkabir’e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde komutanların eşleri, bakanlık personelinin eşleri, kadın subaylar ve şehit yakınlarıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanının, kuvvet komutanlarının, bakan yardımcılarının ve personelin eşleri, kadın subaylar ve şehit yakınlarıyla birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Dünya Kadınlar Günü’nde Anıtkabir’de ilk defa tören subaylığını bayan bir subay yaptı.Şule Akar’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Akar, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Aziz Atatürk, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın askerler adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde huzuruna çıkmanın gururu içerisindeyiz. Binlerce yıllık şanlı tarihimizde ve zengin kültürümüz içerisinde önemli sorumluluklar üstlenen Türk kadınları, bugün de asil milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için üstlendiği sorumlulukları ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içerisindedir. Çağının çok ötesinde olan anlayışınız ve diğer milletlere emsal teşkil eden öncü uygulamalarınız sayesinde Türk kadınları, bugün bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her alanında ülkemizin gurur duyduğu başarılarla kendilerinden söz ettirmektedir. Bizlere verdiğin değer ve duyduğun güven için sana daima şükran borçluyuz. Türk kadınları olarak fikirlerinden aldığımız feyzle ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için aklı ve bilimi rehber edinerek azim ve kararlılık içerisinde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aziz Atam, ruhun şad olsun."

Şule Akar ve beraberindeki heyet, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarını ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Törenin sonunda Şule Akar, bayan tören subayına karanfil takdim etti.