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Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele konusunda konuştu. Akar, "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır" ifadesini kullandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:49
Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır" ifadesini kullandı.

Terörle mücadeleye dikkat çeken Akar, "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır. Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:49
  1. Hulusi Akar
  2. Terörle Mücadele

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