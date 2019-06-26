Bakan Akar'dan 'terhis' açıklaması: Bir an önce tamamlanacak Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte 100 binden fazla asker erken terhis heyecanı yaşıyor. Hulusi Akar: Gerekli çalışmalar yapılmakta Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi. Akar, yeni sistemle birlikte terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık ve zafiyetin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.

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