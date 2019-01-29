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Bakan Akar'dan "sürpriz" davet

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'e kutlama mektubu gönderdi- Başarı dileklerini ileten Akar, Yunan mevkidaşını Türkiye'ye davet etti- Güvenlik uzmanları, Kardak'ın yıl dönümü öncesi gerçekleşen bu davetin Ege ve Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması kapsamında önemli olduğunu, ayrıca Türkiye'nin sürekli vurguladığı iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çabalara da örnek teşkil ettiğini belirtti

29 Ocak 2019 Salı 12:55
Bakan Akar'dan "sürpriz" davet

ANKARA (AA) - SARP ÖZER - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'i kutlayarak, Türkiye'ye davet etti.

Edinilen bilgiye göre, Akar, savunma bakanlığına getirilen Apostolakis'e yeni görevinden dolayı tebrik mektubu gönderdi.

Yunan mevkidaşına görevinde başarı dileyen Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve askeri alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değindi.

Bakan Akar, Türkiye'ye davet ettiği Apostolakis'i ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti de kaydetti.

Güvenlik uzmanları, Kardak'ın yıl dönümü öncesi gerçekleşen bu davetin Ege ve Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması kapsamında önemli olduğunu, ayrıca Türkiye'nin sürekli vurguladığı iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çabalara da örnek teşkil ettiğini belirtti.



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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:55
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis

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