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Bakan Akar'dan sert açıklama: Alçaklar layık oldukları cezayı buldular!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Genelkurmay çatı davasında verilen cezalarla ilgili "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:16
Bakan Akar'dan sert açıklama: Alçaklar layık oldukları cezayı buldular!

15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarının yargılandığı "Genelkurmay çatı davası"nda hainlere ceza yağdı.

 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay “çatı” davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk’ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141’er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti.

“Layık oldukları cezayı buldular”

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.

Doğu Akdeniz konusunda açıklamalarda bulunan Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik" ifadelerini kullandı.

S-400 mesajı

Rusya'dan S-400 alınması konusunda konuşan Hulusi Akar, "Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. 'S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız' filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:16
  1. Ankara
  2. hulusi akar
  3. genelkurmay çatı davası
  4. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)

YORUM YAZ

  • 11 dk önce
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 16 dk önce
    Takiyye yapmiyorsun degilmi.!Hani Murat alan bu cezalarini bulan Vatan hainlerine ayar vermisti,de alinmistin,sorusturma baslatmistin,simdi neden Alcaklar diyorsun.

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