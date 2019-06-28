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Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım için başsağlığı mesajı yayımladı

28 Haziran 2019 Cuma 15:06
Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter adresinden paylaşılan mesajda, sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:06
  1. Hulusi Akar
  2. Kadir Yıldırım
  3. MSB

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