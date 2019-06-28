Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç için başsağlığı mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit olan askere rahmet diledi. Akar'ın başsağlığı mesajı, Bakanlığın Twitter adresinden paylaşıldı. Mesajda, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit olduğu belirtildi. Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı. Dün, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla saldırılar gerçekleştirilmiş, bir asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

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