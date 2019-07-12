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Bakan Hulusi Akar'dan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı ile ilgili açıklama yaptı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:11
Bakan Hulusi Akar'dan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, bugün teslimatına başlanan S-400'ler ve Amerikan hava savunma sistemi Patriot hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, S-400'lerin teslimatına ilişkin bugünkü faaliyetlerin tamamlandığını söyledi. Akar, Patriotlarla ilgili de "Tedarikini de değerlendiriyoruz" dedi.

Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

"Uzun yıllardan beri uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki için çalışmalarımız sürmektedir. Bu konuda belirlediğimiz bazı ilkeler var. Bu ilkeler doğrultusunda Çin, Rusya, ABD ve Fransa ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler sonrasında gördük ki ilkelerimize en uyum sağlayan ülke Rusya oldu. Bunun için de Nisan 2017'de bir sözleşme imzalandı. O sözleşme çerçevesinde çalışmalar sürdürüldü. Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz. Planlı faaliyetlerimizde herhangi bir sorun görmüyoruz. Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye'de, Rusya'da sürmektedir. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecektir."

"Bugünkü faaliyetler tamamlandı"

Bugün başka bir uçağın gelip gelmeyeceği sorulan Akar, "Hayır. Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek." yanıtını verdi.

"Tedarikini değerlendiriyoruz"

Bakan Akar Patriotlarla ilgili de şunları söyledi:

"Belirlediğimiz kriterler çerçevesinde tedarik faaliyetlerimizi başlattığımızı söylemiştim. Şu anda yine Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:11
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