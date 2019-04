Bakan Akar’dan Pençe Operasyonu yorumu: “Operasyon terör örgütüne büyük bir darbe vurdu”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’in Çiğli ilçesindeki törende yaptığı konuşmada, “Pençe Harekatı devam ederken, geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu” dedi. Akar, “Ülkemizin bir çakıl taşını dahi almaya teşebbüs etmeye kalkan olursa onların da elini, kolunu, kafasını kırmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen pilotaj eğitimi bröve ve diploma törenine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) etkin, caydırıcı ve saygın olmak için var gücüyle çalıştığını belirten Bakan Akar, TSK’da pilotların yerinin çok önemli olduğunu söyledi. Bakan Akar, “Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan durumda pilot ihtiyacımızın karşılanması hava kuvvetlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin önemli bir faaliyet sahası olmuştur” diye konuştu.

Yapılan çalışmaların ardından önemli gelişmelerin sağlandığını belirten Bakan Akar, bugün de pilotluk eğitimini tamamlayan 43 kişinin görevlerinin başına gönderildiğini dile getirdi.

“FETÖ’den temizlendikçe TSK güçleniyor”

Önemli bir dönemden geçildiğini belirterek, Türkiye’nin çevresindeki istikrarsızlık ve çatışmalara dikkati çeken Bakan Akar, “Silahlı kuvvetler olarak her zamandakinden daha güçlü, her zamankinden daha hazırlıklı olma mecburiyetimiz var. Bunun için TSK olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bizlere ne düşerse bundan önce olduğu gibi bundan sonra da azim kararlılığı içinde olacağız” dedi.

Yurt içinde ve yurt dışında TSK mensuplarının şu anda dahi ülke güvenliği için önemli mücadeleler verdiğini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015’te başlayan terörle mücadelenin yeni safhasının kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Çukur operasyonları ile Fırat ve Zeytin Dalı harekatlarında kazanılan başarıları hatırlatan Bakan Akar, FETÖ’den temizlendikçe TSK’nın daha da güçlendiğini vurguladı. “Ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğini herkesin bilmesini istiyoruz” diyen Bakan Akar, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bundan önce yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirtti.

“Önümüzdeki günlerde heyetlerarası görüşmelerin başlamasını bekliyoruz”

Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “Ancak ülkemizin bir çakıl taşını dahi almaya teşebbüs etmeye kalkan olursa onların da elini, kolunu, kafasını kırmaya hazırız” ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin Doğu’da, Güneydoğu’da, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakan Akar, TSK’nın mavi vatandaki faaliyetlerinin de sürdüğünü söyledi. Dostluk, iyi komşuluk, diyalog ve barışçıl görüşmelerden yana olduklarını vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Ancak uluslararası, ikili anlaşmalardan doğan, tarihten gelen hak ve hukukumuzun korunmasında da kararlı, azimli olduğumuzu kimse test etmeye kalkmasın. Bu konuda kararımızı vermiş bulunuyoruz. Hakkımızın ve hukukumuzun korunması için ne gerekirse, tüm iyi niyetimize rağmen karşılık bulamadığımız takdirde, gereğini yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Biz diyalogdan yanayız. Şu anda bazı temaslarımız çeşitli düzeylerde devam etmekte. Önümüzdeki günlerde heyetlerarası görüşmelerin başlamasını bekliyoruz. Umuyoruz, diliyoruz bu görüşmeler sonucunda barışçıl yol ve yöntemlerle bütün sorunlarımızı çözmeye gayret göstereceğiz ve inşallah çözeceğiz dileğimiz budur; ama hiç kimse biz bu şekilde iyi niyetle davranırken, barış için çalışırken, barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik, fırsatçılık yapmasın. Herhangi bir provokasyon veya tahrik peşinde koşmasın. Herhangi bir hareket yapıldığı takdirde, hiçbir hareketi karşılıksız bırakmayacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Barış için, iyi komşuluk ilişkileri için bu hususun bilinmesi çok önemli. Biz buna önem veriyoruz tüm tarafların da bu konuya önem vermesini bekliyoruz.”

“Terör örgütüne büyük bir darbe vurdu”

Akar, terörle mücadeleye değinerek, şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevleri bugüne kadar yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek. TSK gece-gündüz demeden; karda, kışta, kıyamette, karada, denizde, havada gerçekten kutsal vatan görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hava kuvvetlerimiz gerçekten dünden çok daha azimli, kararlı bir şekilde azalan bazı sayılara rağmen büyük bir fedakarlık, kahramanlık göstererek vatanın ve milletin güvenliğinin sağlanmasında çalışmalarını sürdürüyor. Pençe Harekatı devam ederken, geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu. Bugüne kadar bu operasyonlarda görev alan pilotlarımıza, onların komutanlarına ve Hava Kuvvetleri Komutanına bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyor, kendilerini en samimi duygularla kutluyorum.”