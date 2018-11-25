Bakan Akar'dan kritik Rusya görüşmesi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son durumu değerlendirmek adına Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi yaptı.25 Kasım 2018 Pazar 17:20
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.
Görüşmede, İdlibdeki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları değerlendirildiği, Soçi Mutabakatına zarar vermek maksadıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
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