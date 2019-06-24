0553 313 94 23

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Bugün bildiğiniz gibi savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Biz bu konuda yaptığımız çalışmalar hakkında sayın genel başkanları bilgilendirdik. Onların da değerli görüş ve düşüncelerini aldık"

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:39
Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Akar'ı, CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.

Hulusi Akar, daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında basına kapalı 1 saat 10 dakika süren görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de katıldı.

Partiden ayrılırken gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusunu yanıtlayan Akar, "Bugün bildiğiniz gibi savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Biz bu konuda yaptığımız çalışmalar hakkında sayın genel başkanları bilgilendirdik. Onların da değerli görüş ve düşüncelerini aldık. Onlardan yararlanacağız, o minval üzerine çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Akar'ı, CHP Genel Merkezi'nden ayrılışında da CHP Sözcüsü Öztrak uğurladı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:39
  1. CHP
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    1. Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    2. İOKBS sınav sonuçları ne zaman..
    3. Minibüs hattı bekleme durağında yangın..
    4. Grip şikayetiyle hastaneye götürülen..
    5. SANKO Park’tan hediye kampanyası
    6. Genç polis memuruna son tören
    7. Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her..
    8. Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen..
    9. Kumluca’da ilk defa evde kimlik..
    10. Binali Yıldırım, sandık başında..
    11. Bodrum’da plajda şortunu çıkaran..
    12. İran'ın kuzeybatısında çatışma! 1 ölü..
    13. Makineye kolunu kaptırdı
    14. İŞKUR, sosyal çalışma programını..
    15. Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık..
    16. Başsavcı Balık’tan Vali Akbıyık’a veda..
    17. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son..
    18. Başkan Böcek Alanya’da sorunları..
    19. Avrupa şampiyonu güreşçilere coşkulu..
    20. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    21. LGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?
    22. Bakan Soylu: "Düzensiz ve kaçak..
    23. Ergene Belediyesi 132 çocuğu sünnet..
    24. Hayrabolu’da 25 dönümlük ekili alan..
    25. Çorlu Belediyesi asfaltlama..
    26. Tarla yangını ilçeyi seferber etti
    27. AK Parti’li Yavuz’dan İstanbul..
    28. Sanatsal Mücevherler Zamanını Aşan..
    29. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    30. İran'dan AB ülkelerine nükleer..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı