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Bakan Akar'dan İYİ Parti Grubu'na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin İYİ Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti- Akar:- "Bugün gruplarımız ve partilerimizle yeni askerlik yasası çalışması ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bazı soruları oldu, onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Meclis, inşallah önümüzdeki günlerde çalışmalarını tamamlayacaktır"- İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan:- "Milli Savunma Bakanımızın bize anlattıklarından yola çıkarsak, tavsiye ve önerilerimizin önemli bir kısmının yerine gelebileceğini düşünüyoruz"

13 Haziran 2019 Perşembe 20:34
Bakan Akar'dan İYİ Parti Grubu'na ziyaret

TBMM (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugün gruplarımız ve partilerimizle yeni askerlik yasası çalışması ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bazı soruları oldu onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Meclis, önümüzdeki günlerde inşallah çalışmalarını tamamlayacaktır." dedi.

Bakan Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin İYİ Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un da eşlik ettiği görüşme sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Akar, "Bugün gruplarımız ve partilerimizle yeni askerlik yasası çalışması ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bazı soruları oldu, onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Meclis, önümüzdeki günlerde inşallah çalışmalarını tamamlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız devam ediyor. Mektup gittiği zaman duyacaksınız." yanıtını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise Akar'ın, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi ile ilgili kendilerine bilgi aktardığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bilgiler ışığında daha önceki tavsiye ve önerilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bu hafta sonu Genel Başkanımızın da bulunduğu toplantıda, Sayın Bakanımızın bize aktardıkları ile beraber yasaya ilişkin öneri ve tavsiyelerimizi tekrar düzeltip Meclisteki grup başkanvekilleriyle masaya yatıracağız. Salı günkü Meclis Genel Kurulu'nda tavsiyelerimizin ne kadarının yerine getirilip getirilmediğini görüp o tabloya göre hareket edeceğiz. Sayın Milli Savunma Bakanımızın bize anlattıklarından yola çıkarsak bu tavsiye ve önerilerimizin önemli bir kısmının yerine gelebileceğini düşünüyoruz."

Görüşmeye İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti'nin TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri de katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 20:34
  1. ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Askeralma Kanun Teklifi
  3. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
  4. Milli Savunma Bakanı İYİ Parti Grubu ziyareti

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