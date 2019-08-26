Bakan Akar'dan istifa açıklaması: "2 general dilekçe verdi" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 generalin istifa ettiği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) emekliliğe sevk edilen 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine atanan Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görevi devralacağı törene katılmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Erzincan´a geldi. "2 isim dilekçe verdi” Burada açıklamalarsa bulunan Bakan Akar, 5 generalin istifa ettiği iddialarıyla ilgili olarak "2 isim dilekçe verdi, emeklilik doğal bir haktır" dedi.

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