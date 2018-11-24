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Bakan Akar'dan "gözlem noktası" tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "(ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmayı planladığı gözlem noktaları) Hem askeri hem sivil muhataplarımıza rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik"- "Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum"- "TSK'nın sınır ötesinden gelebilecek her türlü risk ve tehdide karşı gerekli tedbirleri alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın"

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:10
Bakan Akar'dan "gözlem noktası" tepkisi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'nin kuzey sınırında gözlem noktaları kurma planından duydukları rahatsızlığı ABD'li muhataplarıyla paylaştığını belirterek, "Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum." dedi.

Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla askeri öğretmenleri Bakanlıkta kabul etti.

Geleceğin sağlam temeller üzerine inşasında en önemli unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Akar, eğitim sisteminin en temel öğelerinden birinin de öğretmenler olduğunu söyledi.

Bakan Akar, yarınların teminatı genç nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan, çağının gerektirdiği niteliklere sahip, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Akar, kabulün ardından AA muhabirinin, ABD tarafından Suriye sınırında oluşturulması planlanan gözlem noktalarına ilişkin sorusu üzerine, konunun Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için gittiği Kanada'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini belirtti. Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Kanada'da General Dunford ve diğer ABD'li muhataplarımız ile yaptığımız görüşmeler sırasında ABD'nin Suriye sınırına kurmayı planladığı gözlem noktaları hususu da gündeme geldi. ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada, 'ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor' şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirdik. Görüşmeler sırasında hem askeri hem sivil muhataplarımıza çeşitli şekillerde rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik.

Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara gerek olmadığını da ifade etmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sınırlarının ötesinden gelebilecek her türlü risk ve tehdide karşı gerekli tedbirleri alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. ABD'li müttefiklerimizin PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'lilerle ilişkilerini bir an önce kesmesini bekliyoruz."

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:10
  1. gözlem noktası
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  3. Öğretmenler Günü

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