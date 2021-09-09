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Gündem Bakan Akar'dan flaş sözler
Gündem

Bakan Akar'dan flaş sözler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Yeniakit Publisher
2021-09-09 14:53:00 - 2021-09-09 15:06:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Akar'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir.

KKTC’nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Oldu bittiyle haklarının yenmesine müsaade etmeyeceğiz.

(Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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