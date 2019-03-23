Bakan Akar'dan flaş 'Fırat’ın doğusu' açıklaması Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında Bakan Akar konuşmasına şu şekilde devam etti: "Fırat’ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli. Onlar ülkemizi, milletimizi, hudutlarımızı tehdit ediyor, tehlikeye atıyor."

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