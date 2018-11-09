Bakan Akar'dan 'FIR hattı' mesajı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını vurguladığı Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı için ise "haklarını" kullanacaklarını belirterek "strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim" ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Akar'dan Çipras'a yanıt gecikmedi.

Akar konuyla ilgili, "Türkiye, FIR Hattı konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir" diye konuştu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Fırat’ın doğusuyla ilgili temaslarımız sürüyor, çalışmalarımız devam ediyor.

(Doğu Akdeniz’deki gelişmeler) Türkiye’nin 'evet' demediği hiçbir oldubittiyi arkanızda kim olursa olsun bize kabul ettiremezsiniz.

FIR HATTI NEDİR?

UÇUŞ BİLGİ BÖLGESİ (Flight information region)

İçinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen hudutları belirlenmiş bir hava sahasıdır.