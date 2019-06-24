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Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu"

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:53
Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Akar ile Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz." diyen Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 çerçevesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretlerle hem yaptıklarını anlatma hem de genel başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.


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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:53
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  3. ziyaret

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