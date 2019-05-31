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Bakan Akar ve komutanların "uçan kale" ile 108. yıl uçuşu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK’nin komuta kademesi, Türk Hava Kuvvetlerinin 108.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:52
Bakan Akar ve komutanların "uçan kale" ile 108. yıl uçuşu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK’nin komuta kademesi, Türk Hava Kuvvetlerinin 108. kuruluş yıldönümü dolayısıyla "uçan kale" olarak adlandırılan A400 M ile yapılan uçuşa katıldı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi.


Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 108. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına geçti. Burada tören mangasını selamlayan Bakan Akar, daha sonra A400 M uçağı hangarındaki tören alanına geldi.


Törenin ardından Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesi, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 108. yıldönümü dolayısıyla A400 M uçağı ile yapılan uçuşa katıldı. Bakan Akar ve komutanların kokpitteki yerlerini almalarının ardından uçuşla ilgili brifing verildi. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan uçak, uçuşun ardından yeniden komutanlığın pistine indi.


Bakan Akar, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:


"Türk Silahlı Kuvvetleri karada, denizde, havada kendisine verilecek her türlü görevi yapmanın hazırlığı içinde. Eğitimli, seçkin personeli ile son derece yüksek teknolojiye dayalı silah, araç, gereç tüm ekipmanı ile ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü, devletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için gece-gündüz demeden, ’ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı içinde mücadelemizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Türk Hava Kuvvetlerimizin 108. kuruluş yıldönümünde bu etkinlikle bir kez daha gördük ki havacılarımızın kahramanlık ve fedakarlığı gerçekten TSK’nın görevini başarması için çok önemli. Bir kez daha 108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetlerimizi kutluyorum. Başta Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm havacılarımıza kazasız, belasız, hayırlı, başarılı, görevler diliyor, başarılarından dolayı kendilerini kutluyor, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:52
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