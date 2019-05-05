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Bakan Akar ve komutanlardan taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu

05 Mayıs 2019 Pazar 17:46
Bakan Akar ve komutanlardan taziye ziyareti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, şehidin ailesinin yaşadığı Çankaya'nın Oran semtindeki lojmanlara gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 17:46
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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