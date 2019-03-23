Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile Gaziantep Havalimanı’na geldi. Bakan Akar ve komutanlar buradan askeri helikopterlerle sınır birliklerine gitti.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Bakan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinin komutanları ile bir araya geldi.